Мурад Казиев поздравил Ветерана ВОВ Валентину Оверину с 95-летием

Сегодня, 23 февраля, руководитель Минтруда региона Мурад Казиев поздравил Ветеран ВОВ Оверину Валентину Георгиевну с 95 летним юбилеем.

Валентина Оверина родилась 23 февраля в 1928 году. Она попала на фронт в день своего рождения. Тяготы военных будней она ощутила на себе в совсем юном возрасте. В 1944 году Валентину направили работать медицинской сестрой в отделение хирургии эвакуационного госпиталя № 165, базировавшегося в селе Тымовское на северном Сахалине. За свои заслуги она удостоена почетных медалей: «За победу над Японией» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

Мурад Казиев побеседовал с юбиляршей, которая рассказала, что 25 лет назад ее супруга по работе перевели в Дагестан и с тех пор они и не задумывались над тем, что бы уехать из республики.

«Здесь очень хороший, теплый климат, и конечно самые отзывчивые и добрые люди. Мы получили тут квартиру, воспитали троих детей, считаем Дагестан своей малой Родиной», — поделилась Валентина Георгиевна.

Озвучив теплые пожелания, глава ведомства вручил юбиляру цветы, подарок и праздничную продуктовую корзину.