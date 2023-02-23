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Мурад Казиев поздравил с Днем защитника Отечества участников СВО, проживающих в Махачкале

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Сегодня, 23 февраля, в День защитника Отечества, министр труда и социального развития республики Мурад Казиев навестил участников специальной военной и их семьи проживающие в Махачкале.

Руководитель ведомства поздравил с Днем защитника Отечества Руслана Мусаева, добровольца воспитывающего 8 детей. Двое старших сыновей Руслана также являются участниками СВО, старший служит по контракту, а младший, как и отец, ушел добровольцем.

После ранения Руслан находился в отпуске с семьей, и сегодня же отправляется обратно в войсковую часть, что бы исполнить свой долг.

«Сейчас на СВО несут службу не только мои сыновья, но и мои братья, земляки, Дагестанцы. Я полностью поддерживаю курс нашего Президента и Главы республики Сергея Меликова. На спецоперацию ушел добровольно и ни дня не было, что бы я пожалел об этом», — отметил Руслан.

Мурад Казиев побеседовал с семьей, поинтересовался нуждами и предложил помощь в решении социально-бытовых проблем.

Руслан Мусаев обратился к министру с просьбой рассмотреть возможность трудоустройства его супруги в Махачкале и перевода жены старшего сына – участника СВО, на бюджетное отделение в столичном ВУЗе.

Мурад Казиев поручил руководителю Махачкалинского комплексного центра подготовить социальный паспорт семьи, сформулировать в нем все проблемные вопросы и направить в министерство для дальнейшей проработки.

Он также пообещал проработать совместно с центром занятости Махачкалы, вопрос трудоустройства его супруги.

Также министр посетил семью Шамсудиновых воспитывающих 5 детей.

Глава семьи Зиявудин Шамсудинов – участник Чеченских событий, в прошлом году также отправился служить на территорию Украины. После ранения был демобилизован, и в данное время находится дома.

Озвученные в ходе беседы социальные вопросы семьи, Мурад Казиев взял на личный контроль. Он поздравил Зиявудина с Днем защитника Отечества и вручил подарочные наборы семье.

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