Мурад Казиев посетил семьи погибших военнослужащих в канун праздника Ураза байрам

Накануне празднования окончания месяца Рамадан, министр труда и социального развития Республики Дагестан Мурад Казиев в рамках рабочей поездки в Буйнакск, посетил семьи погибших военнослужащих.

Руководитель ведомства посетил семьи погибших – Шамиля Магомедова, Абрайрат Абдуллаева и Мухтара Абакарова.

В первую очередь, Мурад Казиев посетил коллегу, вдову старшего лейтенанта, командира взвода Шамиля Магомедова Асият, которая с 2007 года работает специалистом в Буйнакском центре социального обслуживания населения Минтруда Дагестана.

Асият воспитывает 3 несовершеннолетних дочерей и после гибели супруга принимает активное участие в общественной деятельности, направленной на оказание помощи и поддержки женщинам, потерявшим мужей в ходе СВО.

В беседе с семьями Мурад Казиев выразил готовность оказания всей необходимой помощи и поддержки в решении возникающих проблемных вопросов.

«Семьи участников специальной военной операции для работников Минтруда Дагестана в постоянном приоритете. Мы в неоплатном долгу перед семьями наших героев. Ваши родные люди отдали свою жизнь за то, что бы мы и наши дети продолжали жить под мирным небом. Мы с вами, мы рядом и готовы оказать всевозможную помощь в решении различных социально-бытовых проблем», – отметил министр.

Он поинтересовался у семей качеством работы закрепленных за ними социальных работников и предложил озвучить трудности, с которыми столкнулись семьи при оформлении всех предусмотренных в данном случае мер социальной поддержки.

Мурад Казиев также попросил женщин доводить до закрепленных социальных работников свои просьбы и вопросы, которые требуют оперативного решения.

В ходе визита семьям были вручены продуктовые наборы, а детям традиционные праздничные пакеты с подарками.

Отметим, что в канун праздника, сотрудники подведомственных учреждений Минтруда Дагестана посетили все семьи погибших военнослужащих.