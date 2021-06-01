Мурад Казиев посетил Региональный центр обработки информации ДИРО

Вице-премьер РД Мурад Казиев совместно с первым заместителем руководителя Минобрнауки Дагестана Магомедом Абидовым посетили региональный центр обработки информации ДИРО. В рамках посещения центра были осмотрены аудитории, в которых осуществляется обработка и проверка КИМов учащихся. Для обеспечения объективности, аудитории оснащены камерами с онлайн-вещанием. Также в данное время ведется подготовка к запуску электронного сервиса, с помощью которого девятиклассники смогут ознакомиться со своими результатами ОГЭ.

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