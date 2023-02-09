Мурад Казиев ознакомился с условиями труда граждан с ОВЗ, трудоустроенных по программе «Содействие занятости населения»

9 февраля Министр труда и социального развития Мурад Казиев ознакомился с условиями труда граждан с ограниченными возможностями здоровья, которые были трудоустроены в рамках республиканской программы «Содействие занятости населения».

В этих целях министр посетил предприятие «SADA», которое занимается производством униформы. Сюда в 2022 году были трудоустроены 7 граждан с ОВЗ.

В рамках посещения, Казиев отметил, что для стимулирования работодателей к приему на работу граждан имеющих инвалидность, Министерство труда и социального развития Дагестана применяют дополнительные меры финансовой поддержки, а также проведение специализированных ярмарок вакансий, организацию временного трудоустройства, а также различные виды помощи.

Мурад Казиев поблагодарил руководителя предприятия «SADA» за качественный и ответственный подход к трудоустройству людей с ОВЗ.