Общество

Мурад Казиев ознакомился с условиями труда граждан с ОВЗ, трудоустроенных по программе «Содействие занятости населения»

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9 февраля Министр труда и социального развития Мурад Казиев ознакомился с условиями труда граждан с ограниченными возможностями здоровья, которые были трудоустроены в рамках республиканской программы «Содействие занятости населения».

В этих целях министр посетил предприятие «SADA», которое занимается производством униформы. Сюда в 2022 году были трудоустроены 7 граждан с ОВЗ.

В рамках посещения, Казиев отметил, что для стимулирования работодателей к приему на работу граждан имеющих инвалидность, Министерство труда и социального развития Дагестана применяют дополнительные меры финансовой поддержки, а также проведение специализированных ярмарок вакансий, организацию временного трудоустройства, а также различные виды помощи.

Мурад Казиев поблагодарил руководителя предприятия «SADA» за качественный и ответственный подход к трудоустройству людей с ОВЗ.

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