Мурад Казиев обсудил с руководителями подведомственных Министерству труда учреждений основные задачи

В Министерстве труда и социального развития Республики Дагестан под руководством Мурада Казиева прошло совещание с руководителями 184 подведомственных учреждений в режиме видеоконференцсвязи.

Обсуждали своевременное и качественное освоение бюджетных средств через заключение контрактов на закупку товаров и услуг, социальная поддержка семей мобилизованных граждан и погибших военнослужащих, реализация мероприятий механизма компенсации затрат работодателя на выплату заработной платы работникам, переехавшим из других субъектов РФ для трудоустройства в организациях оборонно-промышленного комплекса, а также темпы и качество реализации проекта «Социальный контракт».

Начальник управления социальной поддержки Магомедкамиль Гасанов в своем выступлении рассказал о проблемах, связанных с несвоевременным и некачественным оформлением управлениями соцзащиты населения отчетов, по оказанию государственной помощи на основании социального контракта. Он также доложил об имеющихся проблемах в части формирования социальных паспортов семей участников СВО.

Мурад Казиев потребовал от руководителей доложить о причинах некачественного исполнения требований к отчетности и поручил в короткие сроки устранить допущенные нарушения.