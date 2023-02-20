Мурад Казиев навестил участника госпрограммы «Жилище»

Министр труда и социального развития Мурад Казиев навестил инвалида I – группы участника государственной программы «Жилище» Исмаила Имранова.

Мужчина с 2003 года стоит в очереди на улучшение жилищных условий, по государственной программе, предусмотренной для инвалидов I – группы и семей, имеющих детей инвалидов.

Собственного жилья у семьи Имрановых не было, он с супругой и двумя сыновьями снимал квартиру.

В 2022 году Министерством труда и социального развития РД Исмаилу Имранову было выдано свидетельство на улучшение жилищных условий. На средства сертификата, семья приобрела в центре Каспийска просторную трехкомнатную квартиру.

Один из сыновей Исмаила с первых дней принимает участие в специальной военной операции на территории Украины и награжден орденом мужества.

В 2022 году в рамках государственной программы «Жилище» Минтрудом РД выданы свидетельства на улучшение жилищных условий 515 гражданам различных категорий, на общую сумму 750 млн. рублей.

В этом году на улучшение жилищных условий инвалидов I группы и семей имеющих детей инвалидов, предусмотрено 178 млн. рублей, что позволит обеспечить улучшение жилищных условий примерно 170 граждан.