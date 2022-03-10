Мурад Далгатов: «Снятие ковидных ограничений положительно скажется на бизнесе в условиях санкций»

Уполномоченный по защите прав предпринимателей по РД Мурад Далгатов прокомментировал ослабление ограничений в предпринимательской деятельности, введенных из-за пандемии.

«Из-за пандемии предпринимательское сообщество было ограничено в деятельности. Принятое сегодня решение (ослабление ограничений в сфере бизнеса в целях недопущения распространения коронавируса) положительно скажется на развитии экономики в условиях пандемии. Такое решение власти региона, прежде всего, приняли в связи с улучшением ситуации с ковидом. Тысячи рабочих мест вновь задействованы. Люди начнут получать доходы, заработную плату, вести свой бизнес», – сказал Далгатов.

Он также отметил снятие ограничений в введении деятельности банкетных залов.

«Банкетные залы – это огромная сфера, свадебная индустрия. Надо понимать, что в проведении одного мероприятия, к примеру, свадебного торжества, бывает задействовано до 100 и более человек. Это доход людей. При этом, Роспотребнадзор рекомендует соблюдать масочной режим и другие меры защиты», – сказал Далгатов.

По его словам, предприниматели готовы соблюдать все рекомендации надзорного органа.

«Хотелось бы отметить, что предприниматели, работающие в сфере общепита и банкетных залах, в прошлом году практически все прошли вакцинацию. Есть среди них и такие, которые прошли ревакцинацию.

Поэтому сегодня на опершатбе обсуждались вопросы и коллективного иммунитета. Сегодня в сфере торговли и предпринимательства наблюдается рост в плане вакцинации и ревакцинации, и этот нельзя снижать», – сказал он.

Источник: РИА Дагестан