Мурад Далгатов: «Поставлена конкретная задача – создать все условия для развития бизнеса»

Понятия бизнес и предпринимательство в умах многих россиян давно ассоциируются с бесчисленными проверками, фактами мздоимства, давления и др. Однако, пятого марта нынешнего года глава государства Владимир Путин сказал, что в тех условиях, в которых мы сейчас находимся, выходом может быть только одно – максимальная экономическая свобода для людей, которые занимаются бизнесом. И, как считает бизнес-омбудсмен Дагестана Мурад Далгатов, это было сказано четко и ясно, и правительством России приняты необходимые решения. «Мораторий введен на все проверки, кроме случаев, связанных с угрозой жизни и здоровью граждан. К примеру, если поступит сигнал, что в каком-то из общепитов отравились люди, то, конечно, там будет проведена проверка», — сказал Далгатов. В части поддержки бизнеса, уполномоченный напомнил, что республика ранее подготовила пакет документов, который – если говорить о республиканских мерах поддержки – отличается от того пакета, который был в период пандемии, то есть будет еще снижение по налогам, будет возможность у предпринимателей получать кредиты через региональную микрофинансовую организацию по низкой ставке. По вопросам лицензирования на федеральном уровне принято решение о том, что все лицензии и разрешительные документы продлеваются. «Я вас уверяю, что не будет никакого необоснованного давления на бизнес. Сегодня глава государства ставит задачу: необходимо создать все условия для развития бизнеса в нашей стране», — заключил Далгатов.

Источник: Мирмол