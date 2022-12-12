Экономика

Дагестан – в числе пилотных регионов по реализации федеральной программы «Национальная система пространственных данных»

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Муниципальным образованиям поручено завершить работу по внесению в систему пространственных данных сведений:
об актуальных границах населенных пунктов;
о границах территориальных зон.

Такое поручение дал глава Дагестана по итогам доклада вице-премьера-министра по земельным и имущественным отношениям РД Заура Эминова о реализации в регионе государственной программы «Национальная система пространственных данных».

Напомним, система включает в себя данные об объектах недвижимости, пространственные данные, сведения о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и государственной кадастровой оценке. Дагестан – в числе пилотных регионов по реализации программы.

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