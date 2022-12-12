Дагестан – в числе пилотных регионов по реализации федеральной программы «Национальная система пространственных данных»

Муниципальным образованиям поручено завершить работу по внесению в систему пространственных данных сведений:

об актуальных границах населенных пунктов;

о границах территориальных зон.

Такое поручение дал глава Дагестана по итогам доклада вице-премьера-министра по земельным и имущественным отношениям РД Заура Эминова о реализации в регионе государственной программы «Национальная система пространственных данных».

Напомним, система включает в себя данные об объектах недвижимости, пространственные данные, сведения о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и государственной кадастровой оценке. Дагестан – в числе пилотных регионов по реализации программы.