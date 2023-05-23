Муниципальный инвестиционный стандарт планируют внедрить в Дагестане

22 мая состоялось заседание Оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития экономики РД с учётом внешних факторов под руководством Абдулмуслима Абдулмуслимова.

Как отметил Председатель Правительства Дагестана, в инвестиционном портфеле республики значатся 48 проектов, реализация которых позволила создать порядка полутора тысяч рабочих мест.

«За последние годы федеральным центром был разработан широкий спектр поддержки инвестиций. Республика Дагестан внедрила Региональный инвестиционный стандарт, разработанный Минэкономразвития России», — сказал премьер, добавив, что Агенство по предпринимательству уже приступило к этой работе с пилотными муниципалитетами. О перспективах этого направления рассказал руководитель Агенства по предпринимательству и инвестициям РД Гусейн Гусейнов.

«Работа по данному направлению уже начата с тремя пилотными муниципальными образованиями — это города Махачкала, Хасавюрт и Карабудахкентский район», — рассказал Гусейнов.

«Муниципальные власти должны быть настроены на работу с инвестором, они должны участвовать в информировании бизнеса об инвестиционном стандарте. Работа предстоит объемная и нам с вами необходимо подойти к ней с максимальной ответственностью», — подчеркнул руководитель Агентства по предпринимательству и инвестициям РД.

«Вся эта информация позволит потенциальным инвесторам принять верные решения по осуществлению инвестирования и реализации проектов в данном направлении», — завершил Гусейнов.

В рамках заседания были затронуты и другие вопросы.

По итогам обсуждения ответственным министерствам и ведомствам были даны соответствующие поручения.