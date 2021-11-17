Муниципалитеты смогут увеличить собственные доходы

Нюсрет Омаров провел совещание на тему увеличения собственных доходов муниципалитетов.

В рамках обсуждения озвучено, что за 2021 год в бюджеты муниципалитетов Дагестана поступило 9,9 миллиардов рублей налогового и неналогового характера. Было отмечено и то, что увеличение собственных доходов напрямую сказывается на социальном благоустройстве районов.

С целью увеличения собственных доходов муниципалитетов проводится комплексная работа: легализуется труд, решаются вопросы неформальной занятости, выявляются факты выплаты неофициальной заработной платы.