Общество

Муниципалитеты смогут подать заявку на газификацию через портал госуслуг

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Заместитель Председателя Правительства Дагестана Манвел Мажонц в режиме ВКС провёл заседание регионального штаба по внедрению социально ориентированной системы догазификации населенных пунктов по госпрограмме.

Было отмечено, что республика попала в перечень субъектов, в которых работает единый оператор. Единый оператор строит межпоселковые газопроводы и внутрипоселковые сети.

Заявки на догазификацию принимаются в 39 эксплуатационных газовых службах и в администрациях муниципальных образований, через единый портал государственных услуг и через МФЦ.

Количество домовладений в Дагестане, подлежащих догазификации, составило 2553, а количество заявок граждан на догазификацию составило – 888.

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