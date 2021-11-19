Муниципалитеты смогут подать заявку на газификацию через портал госуслуг

Заместитель Председателя Правительства Дагестана Манвел Мажонц в режиме ВКС провёл заседание регионального штаба по внедрению социально ориентированной системы догазификации населенных пунктов по госпрограмме.

Было отмечено, что республика попала в перечень субъектов, в которых работает единый оператор. Единый оператор строит межпоселковые газопроводы и внутрипоселковые сети.

Заявки на догазификацию принимаются в 39 эксплуатационных газовых службах и в администрациях муниципальных образований, через единый портал государственных услуг и через МФЦ.

Количество домовладений в Дагестане, подлежащих догазификации, составило 2553, а количество заявок граждан на догазификацию составило – 888.