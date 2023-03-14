Мультимедийная выставка «Герои спецоперации» откроется в Махачкале

21 марта в Историческом парке города Махачкалы начнет работу мультимедийная выставка графических новелл «Герои спецоперации». Экспозиции, посвященные подвигам участников СВО, откроются на площадке парков «Россия — моя история» в 24 городах России.

Проект разработан Университетом «Синергия» и Российским обществом «Знание». Он состоит из 20 графических новелл, каждая из которых в иллюстрациях рассказывает истории настоящих героев СВО. Создали графические новеллы студенты Университета «Синергия». Именно они при поддержке преподавателей проиллюстрировали истории героев, а современные технологии позволили увековечить память о «Героях спецоперации» в цифровом формате.

Выставка не только знакомит с героями и подвигами, но и в доступной форме рассказывает о событиях современной истории. Как отметил руководитель дагестанского парка «Россия – моя история» Тимур Велиханов, на выставке также отражен подвиг Нурмагомеда Гаджимагомедова

«Для нас новая выставка имеет особое значение, ведь именно наш земляк, стал первым, кому посмертно дали звание Героя России. Нурмагомед Гаджимагомедов навсегда вписал свое имя в историю и прославил Дагестан – на экспозиции ему уделено большое внимание. Мы уверены, что будет большой наплыв посетителей, особенно ждем молодежь», — отметил Велиханов.

Руководитель Исторического парка Махачкалы также добавил, что экспозиция продлится до 15 апреля, посетить ее можно бесплатно.