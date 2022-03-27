«Muizza» стартует на рынке услуг

В современных условиях открыть свое собственное дело с прибылью выше среднего уровня – это мечта любого человека, который обладает предпринимательской сноровкой. Однако здесь возникает ряд сложностей, которые могут стать весомым препятствием в реализации своих целей и задач.

За период пандемии коронавируса экономический сектор претерпел значительные трудности. Несмотря на поддержку государства, в числе которых налоговые преференции и другие льготы, объекты малого и среднего предпринимательства потерпели значительные убытки, ряд из которых свел на нет их дальнейшее существование. Однако, сегодня в условиях санкций, у отечественного бизнес-сообщества появились новые дополнительные возможности. Этому же способствует уход с рынка ряда иностранных компаний, что открывает на отечественном рынке новые грани для развития потенциала в плане спроса на рынке товаров и услуг.

В числе тех, кто не испугался новых возможностей, а, наоборот, решил использовать их по максимуму, владельцы начинающего лейбла «Muizza» — сервис, который специализируется на выпуске продукции с авторской вышивкой любого объема и сложности.

Это семейный бизнес, в котором каждому члену семьи отведена своя особая роль. Молодое поколение отвечает за креативность идей, взрослые за их воплощение в работе. Такой тандем дает свои результаты, которые позволяет находить баланс в современных реалиях, выпуская на рынок продукт, который понравится разновозрастным категориям потребителей.

«Muizza», как и любой другой новичок в бизнесе, прекрасный пример того, что идея, желание действовать, креативность – это три кита, на которых держится успех. Так с чем же приходится столкнуться в случае открытия своего дела? По словам начинающих предпринимателей, основной проблемой, особенно на первых порах, становится необходимость решения финансового вопроса. Это необходимо для формирования первоначального капитала, который будет направлен на поиск помещения, закупки сырья, поиска каналов реализации.

Касательно навыков в новой профессии, то предпринимателем можно стать и без опыта работы в экономической сфере, потому как в случае, если вы работаете в сфере, которая перекликается с собственными интересами, то этот недостаток будет легко компенсирован.

Кроме того, предприниматели в случае открытия стартапа рекомендуют предварительно определить конкуренцию на рынке того товара, который вы будете предлагать населению. Преимущество нужно отдавать в сторону ниш со средним уровнем конкуренции.

Но главное в каждом деле- это, конечно же, идея. В современном мире дело в бизнес-сообществе начинать нужно с поиска стоящей идеи. И главное выбирать то, что максимально резонирует с вашими интересами и увлечениями, вдохновляет и вызывает желание творить. Лучше всего дополнить уже известную идею своей креативной задумкой, потому как совершенно новое приживается на рынке относительно сложно, поэтому придумывать что-то абсолютно уникальное не стоит.

Сегодня руководство страны проводит политику в целях стимулирования отечественного бизнес-сегмента. Это целый комплекс мероприятий, который нацелен на поддержание производства внутри страны и на реализацию мер по импортозамещению. Однако, доход, который являются целью любого предприятия, не может быть молниеносным. Сначала вы работаете на ваш бизнес, потом бизнес будет работать на вас.

С данными пунктами основатели лейбла «Muizza», также как и любой другой начинающий предприниматель, столкнулись на практике, однако, им удалось оперативно справиться с подготовительным этапом и быстро наладить производство. Однако работа на этом не переходит в статическую фазу, наоборот, собственное дело- это не метафизика, это только динамика. Работа над брендом, рынком, дальнейшей стратегией – все это требует моральной и физической и, самое главное, творческой кооперации.

Основателями бренда являются выходцы из Агульского района, выражаем надежду, что их пример станет поводом для каждого, кто не решается открыть свое дело, начать действовать на пути к мечте.

Алена Магомедова