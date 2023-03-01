Культура

Муху Алиев о Расуле Гамзатове: «Он смотрел на мир через своё родное село Цада»

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Первый президент Дагестана, земляк поэта Муху Алиев отметил, что указ о праздновании 100-летия Расула Гамзатова говорит о признании его таланта на самом высоком уровне.

«Он смотрел на мир через своё родное село Цада. Но при этом он был певцом не одного аула, он нёс ответственность за весь Дагестан. Когда на повестке стоял вопрос о единстве и целостности Дагестана, у него была принципиальная позиция. Патриотизмом пропитано всё творчество Расула Гамзатова. Он воспевал традиции дагестанского народа, прекрасно понимая, что они формируют менталитет дагестанцев», – отметил он.

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