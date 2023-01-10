Мухтарпаша Умаханов оказал содействие в благоустройстве внутрисельских дорог в Казбековском районе

С такой просьбой к нему обратился заместитель главы администрации села Ленинаул Абдузагир Атаев.

Как оказалось, в результате ливневых дождей в селении были повреждены внутрисельские гравийные дороги и автодорога Ленинаул — Калининаул протяженностью 2 км.

Депутат Мухтарпаша Умаханов на просьбу отреагировал незамедлительно и выделил автогрейдер для ремонта и благоустройства сельских дорог, благодаря чему в течение четырёх дней было отремонтировано и благоустроено более 10 км сельских дорог.

Жители сёл выражают благодарность парламентарию за неоднократную помощь.