Мухтарбий Аджеков принял участие в фестивале «Золотая осень Гумбета» и закладке сада в честь участников СВО

30 октября в селе Первомайское Гумбетовского района, расположенном на территории Бабаюртовской зоны отгонного животноводства, прошел фестиваль «Золотая осень Гумбета», в рамках которого был заложен сад памяти о погибших в ходе специальной военной операции.

В фестивале, приуроченном к прошедшему Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, приняли участие министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Мухтарбий Аджеков, глава Гумбетовского района Галип Галипов, первый заместитель руководителя Минсельхозпрода РД Шарип Шарипов, первый заместитель председателя Комитета по ветеринарии РД Сергей Попандопуло, депутат Народного Собрания РД Хаджимурад Магомедов, помощник Главы РД Сайпудин Сайпов, заместитель главы Бабаюртовского района Умарпаша Савкатов, начальник отдела по работе с клиентами малого, среднего и микробизнеса регионального отделения Россельхозбанка Намик Абдуллаев, а также руководители органов управления АПК восьми районов республики.

Перед началом мероприятия Мухтарбий Аджеков ознакомился с сельхозпродукцией, представленной на небольшой ярмарке. Здесь желающие могли приобрести мед, муку, курагу, баранину, сыр, яйца, урбеч, фрукты, овощи и другую продукцию. Также министр осмотрел выставку крупного и мелкого рогатого скота, где можно было увидеть племенных коров Красной степной и Симментальской пород, овец Андийской белой и Дагестанской горной пород.

Открывая фестиваль, Галип Галипов напомнил, что Гумбетовский район славится достижениями в овцеводстве. Помимо этого, в 2022 году аграриями муниципалитета был собран хороший урожай абрикоса и картофеля. Глава района выразил благодарность руководству Минсельхозпрода Дагестана за поддержку, оказываемую сельхозпроизводителям, а также заверил, что муниципалитет будет продолжать принимать активное участие в реализации госпрограмм в сфере АПК.

Со своей стороны Мухтарбий Аджеков отметил значимый вклад гумбетовцев в дело развития сельского хозяйства в республике и призвал аграриев региона активнее заниматься овощеводством и картофелеводством.

«Сегодня в Дагестане хорошими темпами развивается сельское хозяйства, и большой вклад в него вносят гумбетовцы: есть племенные хозяйства, овцеводы, которые всегда занимают призовые места на выставках. Мы это ценим. Со следующего года у нас предполагается значительная поддержка овощеводства и картофелеводства, поэтому призываем активно включиться в эти направления. В текущем году по линии Росагролизинга мы получили в два раза больше сельхозтехники, также нас готов поддерживать Россельхозбанк, в целом от федерального центра мы видим серьезную помощь. Двери Минсельхозпрода РД всегда открыты для аграриев, для селян по любым вопросам», — сказал министр.

В ходе открытия фестиваля Мухтарбий Аджеков вручил ведомственные награды за многолетний труд и вклад в развитие АПК Дагестана руководителям более 15 хозяйств Гумбетовского района и ведущему специалисту отдела сельского хозяйства муниципалитета Магомеду Магомедову. Также из рук Галипа Галипова благодарности получили аграрии района, а Сергей Попандопуло вручил почетные грамоты нескольким работникам районного ветеринарного управления. Помимо этого, глава Гумбетовского района также подарил Мухтарбию Аджекову горскую бурку с пастушьим посохом.

После торжественной части во дворе местной школы был заложен «Сад памяти дагестанцев, погибших в СВО». По окончании акции к присутствующим обратился Шарип Шарипов.

«Сегодня мы являемся свидетелями того, как дагестанцы бок-о-бок с другими представителями нашей многонациональной страны защищают интересы отчизны от посягательств тех, кто хочет расчленить и разрушить нашу огромную страну. Немало дагестанцев, в том числе гумбетовцев с честью несут имя героев, навеки прославляя родную землю. Этим садом мы чтим память тех, кто отдал жизни за нас и наших детей. Символично, что его разбили во дворе школы, чтобы подрастающее поколение всегда помнило о наших защитниках отечества», — сказал первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия РД.