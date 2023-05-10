Экономика

Мухтарбий Аджеков: Дагестан может в значительной степени избавить отечественных кондитеров от импортозависимости по фундуку

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В ходе Кавказской инвестиционной выставки было подписано соглашение между ООО «Полоса» и ВТБ. По нему один из системообразующих банков страны одобрил кредитную линию для дагестанской компании.

ООО «Полоса» реализует проект по закладке садов интенсивного типа и строительству плодоовощехранилища на 50 тыс. тонн. Предприятие уже посадило самый большой в России фундучный сад.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Мухтарбия Аджекова, инвестпроект позволит в значительной степени обеспечить фундуком отечественные кондитерские предприятия.

«Каналы сбыта фундука это в основном наши кондитерские фабрики. Если раньше они закупали сырье за границей, то теперь мы сможем импортозаместить эту продукцию», — сказал руководитель Минсельхозпрода Дагестана.

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