Мухтар Нухов «Перед глазами пример нашего отважного горца»

Актер Даргинского театра им. О. Батырая, заслуженный артист Дагестана, Мухтар Нухов прокомментировал проведение военной операции на Донбассе.

«Конечно, на первый взгляд может показаться, что легко поддерживать решение Президента страны Владимира Путина, самим при этом не участвуя в этой специальной военной операции. Сейчас за возможность жить под мирным небом, рискуя жизнями, борются наши дети, братья, мужья. При этом, к сожалению, не обходится без потерь, но могло быть ещё хуже, если бы все это началось на территории нашей страны. Перед глазами пример нашего отважного горца, лакца по национальности, старшего лейтенанта Нурмагомеда Гаджимагомедова, который подорвал себя вместе с окружившими его националистами, за что посмертно был удостоен звания Героя России.

Лично я поддерживаю решение нашего президента, что нельзя было больше ни дня ждать и терпеть столько потерь и издевательств над жителями ЛНР и ДНР. Чем же мы, работники культуры, можем помочь? В первую очередь, принять у себя беженцев, дать им кров и еду, не бросить в трудной ситуации. А чтобы боль и страх постепенно забылись, приобщать их поэтапно к нашей культуре, показать свои лучшие спектакли и концерты, познакомить с нашим искусством. И конечно, как всем неравнодушных людям, артистам театра хочется, чтобы среди военных и мирных жителей потерь было как можно меньше», — сказал деятель культуры.