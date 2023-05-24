Мухтар Амиров: «Желаю новому составу Общественной палаты Дагестана реализации всех намеченных целей»

Эксперт и участник федерального образовательного проекта «Инфорум – 2023» Мухтар Амиров прокомментировал утверждение Главой Республики Дагестан обновленного списка членов Общественной палаты Республики Дагестан. Мухтар Амиров подчеркнул, что в составе Общественной палаты, как и прежде, работают люди, душой и сердцем болеющие за текущее социально-экономическое, культурное, духовное состояние республики.

«Могу сказать, что они достойные, зарекомендовавшие себя в своих направлениях деятельности специалисты. Пополнение новыми фамилиями особенно отчетливо показывает представленность Общественной палаты членами самых разных отраслей и сфер— социальную, общественную, деловую и т.д.», — отметил спикер.

По словам Амирова, тем, кто не смогли попасть в состав Общественной палаты, равно и тем, кто уже имел опыт работы, необходимо приложить все усилия, жизненный и профессиональный опыт, которые так ценны и необходимы на современном этапе развития Дагестана. «Всех без исключения новых членов Общественной палаты объединяет одно — это люди опытные, знающие проблемы нашего региона, это люди-практики. В стремлении сделать наш регион еще лучше, краше и более развитым, поступательное движение и вовлеченность всех общественных лидеров будет крайне необходимо, независимо от того, входят ли они в состав главного института гражданского общества нашей республики или нет», — сказал Мухтар Амиров.

Источник: Мирмол