Мухтар Амиров выступил в качестве спикера образовательного семинара в республике Марий Эл

12 и 13 мая директор АНО «Институт развития новых медиа» Мухтар Амирова провел мастер-классы в Марийском государственном университете в городе Йошкар-Ола Республики Марий Эл. Занятия проводились в рамках курса «Публичный цифровой образ в медиапространстве».

Они были посвящены темам «Как правильно продвигать себя и свои мысли в сети: на примере работы со СМИ и развития своих интернет-представительств в социальных медиа» и «Как подготовиться и вести себя публичной персоне на массовых мероприятиях». Как отметили организаторы, отдельного внимания заслуживают практические задания от спикера. В рамках одного из них участники с помощью пластилина, цветной бумаги и цветных карандашей должны были изобразить инфоповод. Затем команды угадывали инфоповоды друг друга. Мухтар Амиров рассказал нашему изданию о том, как прошел образовательный семинар и каких успехов удалось достичь: «Все прошло максимально интересно. Изначально программа моего выступления была ориентирована на студентов, но после первого модуля к образовательному семинару присоединились работники органов исполнительной власти, члены правительства, пресс-секретари и даже заказчики этих услуг. Иногда в нашей работе важно пересмотреть привычные инструменты донесения информации и обратить внимание на те инструменты, которые ранее не были использованы. Именно поэтому я дал участникам семинара возможность перестать писать и попробовать донести информацию с использованием других инструментов. Провел практические занятия по тому, как изобразить новость без слов и донести ее смысл до целевой аудитории с помощью пластилина, цветной бумаги и цветных карандашей. На примере этого практического занятия ребята начали задумываться, что все что нас окружает может стать инструментом для донесения сообщений. Я думаю, что такого рода семинары полезны и мне, как спикеру, а также слушателям, как возможность получить обратную связь от представителя другого региона», — рассказал Мухтар Амиров.

Стоит отметить, что лекционные и практические занятия в столице Республики Марий Эл проходят в очном формате в течение двух месяцев. По словам организаторов, актуальность программы обусловлена необходимостью подготовки квалифицированных специалистов для работы в пресс-службах государственных учреждений. Ожидается, что в результате обучения студенты будут знать методы работы пресс-секретаря госорганизаций, особенности политического PR и специфику медиадеятельности в социальных сетях. По итогам слушатели курса получат сертификаты об окончании курса.

Источник: Мирмол