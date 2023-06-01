Мухтар Амиров: «Самый прибыльный бизнес — это тот бизнес, который сделает вас счастливым»

В рамках форума «Дерзай», организованного Российским движением детей и молодежи «Движение первых», прошла сессия про неудачный бизнес «Ошибка — это не страшно».

В качестве спикера выступил руководитель АНО «Институт развития новых медиа» Мухтар Амиров. Он поделился со школьниками своими знаниями, опытом и наработками в сфере предпринимательства.

«Самое ценное – это опыт. Для начала, пока вы еще молоды, учитесь в школе, я вам советую общаться с умными и порядочными людьми, потому что тот опыт, который вы сможете перенять от них, останется с вами на всю жизнь. Зачастую мы видим в социальных сетях молодых людей, которые добились определенного результата и рассказывают о том, как все легко и нет никаких сложностей.

Легко бывает тогда, когда человек изначально затрачивает много усилий. Не бойтесь ошибаться, даже крупные компании ошибаются. Нужно просто научиться извлекать пользу от своих неудач. Не бойтесь принимать участие в различных проектах, это поможет вам набраться опыта, это позволит вам в дальнейшем достичь успеха. Начните нарабатывать опыт. Еще, хочу отметить, что самый прибыльный бизнес — этот тот бизнес, который сделает вас счастливым. Можно перечитать тонну литературы, где предприниматели рассказывают о своих принципах работы, у каждого они свои, но есть то, что связывает всех успешных людей – оказание услуги в рамках своего бизнеса честно, это и прописано и в нашей религии. Делайте свою работу честно и добросовестно, тогда вас ждет успех», — отметил Амиров.

После спикер рассказал ребятам о принципах конкуренции на рынке, как правильно выстроить свой бизнес и быть конкурентоспособным. В завершение, Мухтар Амиров ответил на вопросы ребят.

Источник: Мирмол