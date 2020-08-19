Мухтар Амиров рассказал о старте приема заявок для участия в акции «Диктант Победы»

Каждый желающий принять участие в акции «Диктант Победы» уже может подать заявку на сайте мероприятия. Отметим, что само мероприятие пройдет 3 сентября.

Как подчеркнул член регионального общественного совета партийного проекта «Историческая память», руководитель регионального штаба «Бессмертный полк России» Мухтар Амиров, в текущем году в Дагестане, как и во многих субъектах страны, акция пройдет также в онлайн формате. «Люди могут подать заявки для участия в диктанте на той площадке, которая им удобная больше всего.

Безусловно, перед нами стоят задачи проведения всех мероприятий с учетом сохраняющейся эпидемиологической обстановки. Что же касается самой акции, то она призвана сохранить светлую память о героическом подвиге наших солдат.

Именно такие мероприятия позволяют на долгие годы сохранить доподлинно известные факты о событиях Великой Отечественной войны, ознакомить с ними как можно больше людей», — сказал Мухтар Амиров.

Отметим, что в акции планируется задействовать миллион человек. Зарегистрироваться для участия в акции можно на официальном сайте проекта диктантпобеды.рф. и в специальном приложении, которое уже доступно для смартфонов.

Источник: mirmol.ru