Мухтар Амиров поблагодарил тех, кто защищает нашу родину не только в зоне СВО, но и в тылу

Руководитель регионального штаба отделения ООД «Бессмертный полк России» по РД Мухтар Амиров прокомментировал проходящий в эти минуты флешмоб на площади города Махачкалы.

«Акция проходит в преддверии 23 февраля и дня начала специальной военной операции. В этот день мы поздравляем тех бойцов, которые сейчас находятся в зоне СВО, тех бойцов, которые сейчас проходят лечение, и всех тех, кто своим мирным трудом защищает нашу родину. Пусть это человек с мелком, карандашом, ручкой в руках или оружием, но все эти люди профессионально защищают нас с вами, и мы им благодарны. Сегодня мы решили в таком формате выразить нашу поддержку», — сказал Амиров.

Отметим, что более трех тысяч участников акции выстроились в надпись «За наших». Также будет записано поздравление и видеообращение к бойцам, которые сейчас находятся в зоне СВО.

Источник: https://mirmol.ru/novosti/muhtar-amirov-poblagodaril-teh-kto-zashhishhaet-nashu-rodinu-ne-tolko-v-zone-svo-no-i-v-tylu/