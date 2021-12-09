Мухтар Амиров: «Форум СМИ – это возможность показать наработанную практику за год своим коллегам и получить обратную связь»

На медиафоруме «Региональные СМИ в условиях новой цифровой реальности: векторы развития» Главе Дагестана Сергею Меликову будет презентована работа основных республиканских СМИ. О том, каких успехов достигло ГБУ РД «Координационный информационно-культурный центр» Мининформпечати РД, рассказал руководитель учреждения Мухтар Амиров. «Отраслевые форумы – это возможность показать наработанную практику за год своим коллегам и получить от них обратную связь по тому, что ты делаешь не так, и как можно во взаимодействии с другими средствами массовой информации или отдельно взятыми инфлюэнсерами добиться лучших результатов. На данном форуме представлены экспозиции ведущих республиканских СМИ. Среди шести организаций, которые будут представлять свои успехи, мы расскажем о самом молодом госучреждении “Координационный информационно-культурный центр”, который с 2016 года – с даты основания – добился значительных успехов как в сфере журналистики, так и в сфере образовательной деятельности. Мы сегодня расскажем главе республики Сергею Меликову, как мы совместно с Администрацией Главы РД методически сопровождали и обучали СМИ, помогали им пройти регистрацию и стать партнерами новостных агрегаторов. Также мы расскажем о том, каких результатов мы достигли за эти годы. Мы являемся единственным средством массовой информации республики, которое за время своего существования имеет стабильный рост индекса цитируемости согласно Медиалогии. В 2019 году, всего через пару лет работы, мы вышли на девятую строчку индекса цитируемости, а к 2021 году нам удалось поднять свою позицию до третьей строчки. Ставим перед собой задачу выйти за пределы третьего места и стать лидерами в общереспубликанском рейтинге. Наше сетевое издание “Мирмол” набирает более 200 тысяч просмотров, телеграм-канал имеет 800 тысяч просмотров, а страница в инстаграме набирает 10 миллионов просмотров. Наша задача – наращивать обороты, планируем уделять больше внимания коммуникации с социальными медиа, потому что там больший охват и есть возможность получить обратную связь от своих читателей. Также мы расскажем о ряде других успехов, которых мы достигли в рамках аналогичного рода событий – на форумах СМИ в Чечне и Ингушетии, и о тех рекордах, которых мы там добились», — сказал Мухтар Амиров.

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