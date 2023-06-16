Мухтар Амиров: «Экономика страны показала свою зрелость и устойчивость»

Руководитель АНО «Институт медиа» Мухтар Амиров прокомментировал выступление Президента РФ Владимира Путина в рамках пленарной части международного экономического форума в Санкт-Петербурге.

Глава государства констатировал стабильность экономики страны на фоне введенных санкций. «Наша экономика показала свою стойкость и зрелость к новым вызовам. Эти заголовки и заявления звучали в период пандемии коронавируса, эти же тезисы сегодня прозвучали в итоговом выступлении Президента страны Владимира Путина. На примере Дагестана можно судить о том, как бизнес-сообщество и весь экономический блок смогли быстро ориентировать свои усилия на поиски новых рынков сбыта. Как итог — 2022 год ВРП показал минимальное снижение, на фоне того, как западные «союзники» предвещали скорых крах. Наряду с этим все также полностью сохранены все ранее взятые социальные обязательства, а вдобавок к ним сформирован комплекс поддержки семей военнослужащих и мобилизованных участвующих в зоне СВО. Резюмируя, отмечу, что Россия в очередной раз доказала свой статус мировой державы с сильной экономикой», — сказал Мухтар Амиров.

Источник: Мирмол