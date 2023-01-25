Мухаммадрасул Саадуев о предстоящей прямой линии Сергея Меликова

Помощник муфтия Дагестана Мухаммадрасул Саадуев поделился своими ожиданиями о предстоящей прямой линии главы республики Сергея Меликова, который пройдет сегодня, 25 января, в 15:00.

«Мы ожидаем, что будет озвучена необходимость усиления работы с молодежью по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, и в целом уделению приоритетного внимания образовательному кластеру. Поскольку во многом от должного воспитания и образования подрастающего поколения зависит целостность общества и его будущее», — сказал Саадуев.

Источник: https://mirmol.ru/novosti/212447/