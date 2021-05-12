Муфтият Дагестана выразил соболезнования семьям погибших в Казани

Муфтият Дагестана выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в школе города Казани. Об этом сообщают в пресс-службе духовенства. «Муфтият Республики Дагестан выражает искренние соболезнования родным и близким детей и взрослых, погибших при стрельбе в казанской гимназии № 175. В этот трагический день мы все скорбим вместе с Татарстаном. Всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления. Огромного терпения братскому татарскому народу. Все мы от Всевышнего, и к Нему наше возвращение», — говорится в сообщении.

Напомним, в результате теракта в Казани погибли десять человек, раненых – более двух десятков.