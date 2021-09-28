Муфтий Татарстана принял участие в работе VIII Международного межрелигиозного молодёжного форума

Во второй день VIII Международного межрелигиозного молодёжного форума состоялись лекции по актуальным темам на нескольких площадках. Спикером по теме «Потенциал отечественного богословского наследия в нравственном воспитании подрастающего поколения» выступил муфтий Татарстана Камиль-хазрат Самигуллин. В своем выступлении богослов подчеркнул необходимость изучения истории религии как фундамента нравственности и основы воспитания подрастающего поколения. Участники форума принимали активное участие в обсуждении, задавали вопросы о религиозном воспитании молодёжи в Татарстане.

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