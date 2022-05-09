Муфтий Республики Дагестан шейх Ахмад Афанди поздравил соотечественников с Днём Победы

«Ассаламу алейкум ва рах’матуллаhи ва баракатуhу! Дорогие соотечественники, ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, а также дети войны, позвольте искренне, от всего сердца поздравить вас с Днём Победы!

Каждый год 9 Мая мы празднуем Великую Победу, одержанную над фашизмом благодаря вам. В те годы, сражаясь за родную землю, вы плечом к плечу, невзирая на национальную и конфессиональную принадлежность, дали достойный отпор врагу. Сегодня мы видим, как отважные внуки и правнуки тех героев сами становятся героями, отдавая свой воинский долг Родине. Мы молимся за каждого из них, просим Всевышнего о милости для всех, кто сейчас служит в горячих точках по всему миру. Как и на любой войне, к сожалению, и сегодня не обходится без жертв.

Просим Создателя простить грехи покойных, а также одарить терпением их родных и близких. Вместе с тем молим Творца о завершении войн и убережении от бед и смут во всём мире, а также о благополучном возвращении всех сыновей и внуков к их семьям.

9 Мая – это олицетворение вашей доблести и чести, стойкости и героического мужества, проявленного в боях за Родину.

Да сохранит Всевышний всех вас в здравии, в добром расположении духа и в истинной вере. Мира и милости Создателя всем нам, дорогие братья и сёстры!»