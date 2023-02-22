Муфтий Дагестана прокомментировал Послание Президента России Владимира Путина

Муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди прокомментировал Послание Президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному собранию Российской Федерации.

«Президент России Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию уделил большое внимание первостепенным вопросам внутренней и внешней политики страны.

Однако значительная часть Послания была посвящена вопросам развития экономики и социальной сферы. Это важно! В этом заложен настрой на мирную жизнь, который подчёркивают решения Президента относительно увеличения зарплат, выплаты детских пособий, поддержки базового образования, доступного здравоохранения и льготного жилья, проблем с дорогами в регионах и многих других жизненно важных для населения задач.

Конечно, было сказано и о поддержке семей тех ребят, которые сегодня вынуждены защищать страну. Этим семьям с первого дня оказывают и должны оказывать помощь все наши благотворительные фонды.

Нам, религиозным деятелям, духовным лицам, важно, особенно в эти священные месяцы, молиться о защите страны и соотечественников, о том, чтобы все добрые помыслы в послании Президента были как можно скорее претворены в жизнь ради наших граждан», – сказал он.

Источник: https://islamdag.ru/news/2023-02-22/muftiy-dagestana-prokommentiroval-poslanie-prezidenta-rossii-vladimira-putina