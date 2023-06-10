Муфтий Дагестана принял участие в открытии отреставрированной мечети в Агульском районе

Сегодня, 10 июня, Агульский район посетил Муфтий Дагестана Шейх Ахмад-Хаджи Абдуллаев. На гостеприимной земле Агула его встречали глава Агульского района Закир Каидов, Герой РФ Зулкаид Каидов, а также работники администрации. Первым делом руководитель муниципалитета Закир Каидов провел для высокопоставленного гостя небольшую экскурсию по району, после которой муфтий полушутя, полусерьезно заметил, что от вдохновленного рассказа главы муниципалитета ему захотелось переехать в Агульский район.

Затем гости посетили центральную джума-мечеть села Тпиг, которая была реконструирована с сохранением его исторических элементов. В поездке Ахмада-Хаджи Абдуллаева сопровождали советник муфтия Мухаммадрасул Саадуев, главврач 1-й городской больницы города Махачкалы Хаджимурад Малаев и другие.

После совершения коллективной полуденной молитвы в обновленном Доме Аллагьа, торжественное мероприятие продолжилось выступлениями богословов. Маджлис собрал жителей со всех сел муниципалитета. Заметим, что за этот год Муфтий Дагестана во второй раз посетил Агульский район. Эти визиты Ахмад-Хаджи Абдуллаев, помимо духовных дел, связал и с его дружескими отношениями с семьей Каидовых.

Модератором мероприятия выступил заместитель Муфтия РД Абдулла Салимов. Как сообщил Салимов, он является выходцем из села Чира гАгульского района

По ходу мроприятия заместитель муфтия РД представлял гостей мероприятия и давал слово желающим выступить.

Помощник Муфтия РД Мухаммадрасул Саадуев в своем обращении к участникам маджлиса отметил важность сохранения исторических элементов старинной мечети при проведении ее реконструкции. «Сегодня посмотрите на эту мечеть. Вместо этих несущих опор можно было установить современные блестящие, красивые, вместо этого минбара можно было мраморный поставить. Сегодня эта мечеть олицетворяет нашу тесную связь с прошлым и говорит, что мы чтим, мы храним и передаем из поколения в поколение то, что для нас сделали наши лучшие предки. Потому что эти опоры для нашего будущего поколения, для нашей молодежи. Эти опоры, которым несколько десятилетий, будут напоминать о величии наших предков, благодаря которым сегодня у нас сохранилась глубокая любовь к Исламу. Дай Аллагь, чтобы эта мечеть передавалась из рук в руки, сохраняя чистоту Ислама. Мечеть для мусульманина — это все, это его дом, это место, где он получает знания, место где он объединяется с братьями. Дай Аллагь, чтобы эта мечеть олицетворяла атмосферу и дух наших предков. Чтобы этот дух эту мечеть, это село и республику никогда не покидал», — сказал Саадуев, пожелав обещанное Пророком (с.гI.с.), помогающим строительству мечетей.

Абдулла Салимов в свих речах призывал участников маджлиса не забывать семейные ценности, что стало более актуальным, когда европейские псевдодемократы через различного рода информационные ресурсы продолжают прикладывать усилия для расчленения семей однополыми браками и т.д.

Имам села Хазар Дербентского района Курбан Рамазанов призвал присутствующих следовать по пути великих предков, которые оставили память о себе, не имея социальных сетей и не знали, что такое хайп. «Люди творили такие дела, что каждый шаг и каждое их действие было как подвиг сегодняшнего времени. Историей не являются камни, столбы, историей являются те люди, которые точили эти столбы и камни, строили эти мечети и оставили после себя вот такое наследие, которым пользуемся по сей день», — сказал имам, закрепив это рассказом о праведном человеке, жившем в селе Хутхул, отказавшемся поменять свою религию на мирские блага.

Ахмад Гарунов, долгое время являвшийся имамом села Тпиг и районным имамом, призвал слушателей быть благодарным рабом Всевышнегоу за те блага, которые у нас есть.

Свое выступление глава Агульского района Закир Каидов начал со слов благодарности в адрес Муфтия Дагестана Ахмад-Хаджи Абдуллаева за второй визит в муниципалитет в течение года. Говоря о реконструкции мечети, глава муниципалитета отметил проведенную работу по сохранению истории и и ее тесной связью с современностью.

«Мечеть — это сердце каждого народа. Раньше тоже молились в этой мечети, но сейчас условий создано больше, чтобы здесь джамаата стало больше. И расширили, и красивее сделали, и светлее сделали, и сохранили исторические реликвии. Это говорит о том, что мы должны сохранить традиции и двигаться с современностью в ногу, преобразовывая наши мечети, наши дворы, наши улицы, наши строения. И прежде всего преобразовывая наши души. Останавливаться мы не можем. Мы не можем от всего закрыться, но нужно сохранить историю и двигаться в ногу с современностью, показывая красоту нашей религии и красоту традиций, которые нам оставляют наши предки. Единственное, о чем я жалею, так это о том, что рядом со мной нет моего отца, патриота своей Родины, который до конца своих дней любил свой народ, Родину, любил свой район. Я надеюсь, что душа моего отца радуется больше меня, и надеюсь, что души наших предков радуются вместе с нами, потому что мы делаем благое. Я уверен, что, когда нас не станет, наши потомки, которые все это увидят, сделают все, чтобы наши души тоже радовались. Очень большое внимание обращаем мы на внешность: красивые, одежда хорошая. Дай Аллагь, чтобы наши души тоже соответствовали нашему внешнему облику. Пусть эта мечеть будет центром, где укрепляется и расширяется наше братство. Пусть Аллагь примет труд каждого мастера, который здесь трудился. Вложением в эту мечеть будет вознаграждение у Аллагьа самое высокое вознаграждение на этом и на том свете», — сказал Закир Каидов.

Муфтий Дагестана Ахмад-Хаджи Абдуллаев в своей речи отметил мудрость наших предков, которые во времена разрушения культовых сооружений, решили эту мечеть под склад сельхоз продукции, тем самымзаложив основу будущего восстановления мечети. Также Ахмад Абдуллаев рассказал о набожности покойного отца главы муниципалитета Гусейни Каидова, который, будучи руководителем района в тяжелые для религии времена, регулярно совершал намаз и призывал вкладывать знания религии в детей.

«Они сохранили эту мечеть для следующих поколений. Видимо, были уверены, что наступят хорошие времена. Намного легче снести и заново построить, чем восстанавливать, но это была бы совсем другая мечеть», — отметил муфтий.

Также Муфтий РД призвал любить село, горы, заниматься сельским хозяйством, признался в любви к Агульскому району.

«Села, деревни опустошаются. В лучшем случае 50% жителей остались в селах. Почему не остаются? Потому, что они уезжают туда, где лучшие условия. Если наполовину такие же условия создать здесь (в селе), кто не уехал, задержится. Почему я сюда приезжаю? Могу ответить. Я люблю ваш район», — сказал Муфтий.

Имам Агульского района Юсуф Магомедов выразил слова благодарности Муфтию Ахмад-Хаджи Абдуллаеву за визит в муниципалитет, а также всем тем, кто участвовал и помогал в реконструкции мечети финансово, физически и добрым словом.

В завершение мероприятия наиболее усердным в помощи реконструкции мечети были вручены благодарственные письма.

Благодарности из рук имама района получили: Расул Абдулхалимович, Рамазан Гусейнович, Анвер Рамазанович, Темирбек Сеферович, Нурислам Юсуфович, Хидирнеби Рамазанович, Джабраил Гасанович, Султан Ибрагимович, Кубай Раджабович, Шабан Абдурахманович, Салих Курбанович, Рамазан Курбанович, Максим Курбанович, Джафар Исакович, Юрий Гусейнович и Закир Гусейнович.

Для участников торжественного мероприятия и для молодых спортсменов, участников республиканского турнира по дзюдо, рядом с мечетью были накрыты столы с национальными блюдами.

Камиль Мирзоев