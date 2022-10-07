Муфтий Дагестана поздравил Владимира Путина с юбилеем!

Муфтий Дагестана, шейх Ахмад-Афанди Абдулаев поздравил Владимира Путина с юбилеем. Духовный лидер мусульман Дагестана отметил, что за все годы руководства Владимир Путин демонстрировал мудрость и волю в защите интересов каждого россиянина, сохранения его религиозной и гражданской идентичности.

«Дагестанцы знают и ценят Ваше особое отношение и любовь к нашей республике, Вашу заботу о её жителях», — сказал Абдулаев. В поздравлении муфтий пожелал Президенту России крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни.