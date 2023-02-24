Можно ли заболеть полиомиелитом от «живой» вакцины?

В Дагестане с 27 февраля по 5 марта и с 3 по 9 апреля будет проводиться туровая иммунизация против полиомиелита детей с 3 месяцев до 10 лет. Это объясняется низким охватом профилактическими прививками и отказами родителей прививать детей.

Известно, что от полиомиелита прививают вакциной, которая содержит живой ослабленный вирус. Уже много лет ходят слухи, что после такой вакцины можно заболеть. Так ли это и может ли опасное заболевание распространиться и на другие территории? Об этом aif.ru рассказал заведующий кафедрой эпидемиологии и современных технологий вакцинации ИПО ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава РФ (Сеченовский Университет), профессор Михаил Костинов:

— Даже локальные вспышки полиомиелита потенциально опасны. Вирусы не знают преград. Поэтому подъем заболеваемости в отдаленном регионе может достаточно быстро «аукнуться» по всей стране. Непривитые в такой ситуации не могут чувствовать себя в безопасности, а «отказников» в нашей стране немало.

Обосновывая свой отказ, родители часто говорят, что после прививки живой вакциной от полиомиелита ребенок может заболеть. Напомню, что согласно российскому Национальному календарю прививок вакцинация от полиомиелита проводится в несколько этапов. Дети первого года жизни ( в 3, 4, 5, 6 и 18 месяцев) прививаются инактивированной вакциной (вакцины этого типа используются во многих странах мира), в которой содержится «убитый» вирус.

Ревакцинация в 20 месяцев и завершающая в 6 лет действительно проводится ОПВ ( живой атеннуированной вакциной в виде капель, которая состоит из ослабленных штаммов). Дети, привитые такой вакциной, теоретически могут выделять вирус, поэтому непривитые дети (или получившие менее 3 доз полиомиелитной вакцины), разобщаются с детьми, привитыми живой вакциной на срок 60 дней с момента вакцинации. Но сами привитые заболеть не могут — в ходе многолетней практики такие случаи зафиксированы не были. К тому же если отказ от вакцинации вызван исключительно нежеланием прививаться живой атеннуированной вакциной, ребенка в виде исключения могут привить инактивированной (все 6 доз препарата). Также всегда есть возможность привиться любой вакциной в коммерческих клиниках.

Как возник слух о возможности заболеть после живой вакцины?

Живую оральную вакцину (ОПВ) от полиомиелита разработал Альберт Брюс Сейбин (настоящее имя — Абрам Саперштейн). Испытания вакцины он провел на собственных дочерях, затем — на добровольцах из числа заключенных одной из тюрем штата Огайо.

Разрешение на производство этой вакцины получили пять компаний. Одна из них, компания Cutter Laboratories, из-за нарушения производственного процесса выпустила препарат, который не был должным образом инактивирован. Такой вакциной были привиты почти 120 тыс. детей, из них 40 тыс. перенесли полиомиелит в легкой форме, 56 детей были парализованы, 5 из них умерли.

Помимо этого, «привитые» дети выделяли вирус в окружающую среду и заражали окружающих. В результате умерли пятеро непривитых, а 113 человек остались парализованными. Позже «Инцидент Каттер» назвали «фармацевтической катастрофой в истории Америки». Тогда и возник упорный миф об опасности живых вакцин. Последствием технологического нарушения стало и появление антипрививочников, дело которых живет и по сей день.

Когда появился полиомиелит?

Полиомиелит (детский спинномозговой паралич — острое инфекционное заболевание, вызываемое вирусами полиомиелита 1, 2 и 3 типов) был известен еще в древности. Изменения костей, характерные для полиомиелита, были обнаружены у египетских мумий. Болезнь была впервые признана как отдельное состояние английским врачом Майклом Андервудом в 1789 году, а вирус, вызывающий ее, был впервые идентифицирован в 1909 году. До появления вакцины вирус был чрезвычайно распространен. Полиомиелит перенесли Вальтер Скотт ( после чего он остался хромым на всю жизнь) и президент США Франклин Делано Рузвельт. После массовой вакцинации заболеваемость сократилась в десятки тысяч раз. Еще в 1988 году полиомиелитом болели 300–400 тысяч человек в год в 125 странах, но к 2017 году их число снизилось до 22 человек лишь в трех государствах. В России последняя официальная вспышка болезни была зафиксирована в 1996 году в Чеченской Республике.

Источник: https://aif.ru/health/life/mozhno_li_zabolet_poliomielitom_ot_zhivoy_vakciny