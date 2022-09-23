Общество

Можно ли помочь себе при панической атаке: совет психолога на фоне происходящего

Оставить комментарий

Психолог поделился рекомендациями как помочь себе в случае усиливающейся тревожности или панической атаки, которые могут сопровождать ситуации, когда близких мобилизуют. Он отметил, что разные люди могут по-разному воспринять и реагировать на такое событие. Также он призвал не пытаться самостоятельно разбираться с паническими атаками — здесь человек не может помочь себе сам.

В случае же тревоги он порекомендовал СОС-алгоритм самопомощи. Алгоритм этот включает несколько этапов:
1. Сформулировать свой страх одним кратким предложением.
2. Рационально проанализировать, насколько близкий вам человек понадобится в горячей точке с учетом опыта его деятельности и специальности.
3. Найти оптимальный в своём случае вариант развития событий: направление на восстановительные работы и пр.
4. Провести инвентаризацию всего, что услышали и решили сами: оставьте только достоверное, вызывающее доверие на основе фактов.
5. Отозвать свой ресурс: вспомнить аналогичную по тревожности ситуацию и какой алгоритм ваших действий в тот раз вам помог. Обратиться к этому алгоритму действий.
6. Зафиксировать свой «ресурсный» настрой.

Также читают:

Вершитель подвигов Энвер Набиев
Глава Дагестана предложил наградить юного героя
Абдулпатах Амирханов лично поздравил Абдулрашида С...
Моя бабушка Калимат живет с нами, и каждый раз, од...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.