Можно ли помочь себе при панической атаке: совет психолога на фоне происходящего

Психолог поделился рекомендациями как помочь себе в случае усиливающейся тревожности или панической атаки, которые могут сопровождать ситуации, когда близких мобилизуют. Он отметил, что разные люди могут по-разному воспринять и реагировать на такое событие. Также он призвал не пытаться самостоятельно разбираться с паническими атаками — здесь человек не может помочь себе сам.

В случае же тревоги он порекомендовал СОС-алгоритм самопомощи. Алгоритм этот включает несколько этапов:

1. Сформулировать свой страх одним кратким предложением.

2. Рационально проанализировать, насколько близкий вам человек понадобится в горячей точке с учетом опыта его деятельности и специальности.

3. Найти оптимальный в своём случае вариант развития событий: направление на восстановительные работы и пр.

4. Провести инвентаризацию всего, что услышали и решили сами: оставьте только достоверное, вызывающее доверие на основе фактов.

5. Отозвать свой ресурс: вспомнить аналогичную по тревожности ситуацию и какой алгоритм ваших действий в тот раз вам помог. Обратиться к этому алгоритму действий.

6. Зафиксировать свой «ресурсный» настрой.