Можно ли оплатить материнским капиталом обучение старшего ребенка?

Да. Материнским капиталом можно оплатить учебу любого ребенка в семье, даже если сертификат на маткапитал был получен на его брата или сестру.

Средства материнского капитала могут быть направлены на обучение как родного, так и усыновленного ребенка, независимо от очередности рождения или усыновления.

Можно оплачивать образование сразу нескольких детей.

Важные условия:

На обучение в школе, вузе, колледже средства маткапитала можно использовать после того как ребенку, на которого получен сертификат, исполнилось 3 года.

Напомним, что на оплату яслей или детского сада средства можно направить сразу после получения сертификата на материнский капитал.

На момент начала обучения ребенок должен быть не старше 25 лет.

Подробнее об использовании материнского капитала на образование детей https://t.me/mintrudrf/47

Об использовании средств материнского капитала на оплату образовательных услуг индивидуальных предпринимателей https://t.me/mintrudrf/284