Мотоклуб «Ночные волки» передали Каспийскому храму икону Святого Праведного Ушакова

Вчера, 11 мая, в городе Каспийске состоялась церемония передачи Иконы Святого Праведного Федера Ушакова Храму Казанской Иконы Божьей матери города от представителей махачкалинского отделения мотоклуба «Ночные волки».

Инициатором выступил лидер байкерского движения Александр Залдастанов по прозвищу Хирург.

«Привезли икону Федора Ушакова, так как он — сильнейший мореплаватель и завоеватель всех морей. Сегодня наш президент Хирург из Москвы передал икону. Она с Каспийской флотилией связана. Она должна быть здесь — на берегу Каспийского моря», — рассказывает президент клуба «Ночные волки» г. Махачкалы Раджаб Раджабов.

Святой Праведный Федор Ушаков считается покровителем русского военно-морского флота. Адмирал является примером пламенного служения Богу.

«Он прославлен церковью в лики святых за свою не военную деятельность, но за то, что он был настоящим православным христианином, верующим. Он погребен был в Санаксарском монастыре, основателем которого является его дядя.

У объединения «Ночные волки» есть традиция дарить иконы флотским храмам. Нам выпала честь получить эту икону, так как флотилия теперь находится в нашем городе, потому что в нашем храме много военных прихожан», — пояснил настоятель казанской иконы божьей матери г. Каспийска Иеромонах Иоанн.

Отметим, что ценность этого подарка заключается в том, что в углу иконы расположен медальон, где находится часть мундира святого воина.

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