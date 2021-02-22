Московский врач-агулец советует

Заслуженный врач РД Расул Увайсович Гаджимурадов работает профессором кафедры хирургических болезней и клинической ангиологии МГМСУ им. Евдокимова, а также сердечно-сосудистым хирургом Московской городской больницы им В.В.Вересаева.

Он родился и вырос в селе Чинар Дербентского района, однако его родители — уроженцы Агульского района. Отец, Гаджимурадов Увайс, из селения Цирхе, мама, Гаджимурадова Хамис, из селения Анклух.

Расул Увайсович Гаджимурадов в 1992 году с отличием закончил Дагмединститут, затем отправился в Москву для получения дополнительного профессионального образования и последующего трудоустройства. В 1994 году защитил кандидатскую диссертацию, а в 2002 году — докторскую диссертацию.

Доктор отмечает, что в сложной санитарно-эпидемиологической ситуации требуется особое внимание к здоровью каждого человека.

Для того, чтобы уберечься от коронавируса, Расул Увайсович дает ряд рекомендаций, соблюдение которых позволит нивелировать угрозу инфицирования.​ Самое главное – это минимизировать контакты и не посещать массовые мероприятия (свадьбы, похороны, спортивные мероприятия, кинотеатры), либо согласно рекомендациям Роспотребнадзора соблюдать социальное дистанцирование не менее 1.5 метра.

В случае, если вы уже больны, ни в коем случае нельзя выходить из дома, а для получения медицинской помощи врача необходимо вызвать на дом. Нельзя игнорировать и ношение средств индивидуальной защиты. Нужно обязательно носить маски в общественном месте, а также регулярно обрабатывать руки антисептиками минимум 5-6 раз в день.

Доказано, что нехватка в организме цинка и витамина Д и С снижает иммунитет. Соответственно, данным витаминам и микроэлементу необходимо уделять внимание, активно включая продукты с их содержанием в рацион или принимать витамины.

Соблюдение профилактических рекомендаций позволит минимизировать угрозу инфицирования не только для вас, но и для ваших близких. Все советы врачей довольно просты, и выполнять их не составит труда, главное в этом вопросе — ответственное отношение к личному самочувствию и самочувствию окружающих.

Алена Магомедова