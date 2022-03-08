Мошенники переключились с банков на политику

Кажется, в России не осталось ни одного человека, которому бы не звонили «сотрудники службы безопасности банка» с предложением спасти его средства. Банки, газеты, телепередачи, баннеры в транспорте уже не один год предупреждают граждан об опасности общения с лицами, звонящими с незнакомых номеров. Тем не менее, мошенничество процветало, а жертвами обычно становились пожилые люди.