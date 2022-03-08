Мошенники переключились с банков на политику

В России за последнюю неделю резко и практически до нуля упало число телефонных звонков от мошенников, которые обычно представляются службой безопасности крупного банка, говорят собеседнику о попытках взять на его имя крупный кредит или о попытках опустошить его банковский счет, а затем выманивают деньги, требуя перевести их на «безопасный счет».
Кажется, в России не осталось ни одного человека, которому бы не звонили «сотрудники службы безопасности банка» с предложением спасти его средства. Банки, газеты, телепередачи, баннеры в транспорте уже не один год предупреждают граждан об опасности общения с лицами, звонящими с незнакомых номеров. Тем не менее, мошенничество процветало, а жертвами обычно становились пожилые люди.
Например, прошлым летом пенсионер, ветеран труда Татьяна Новикова из Петербурга поверила телефонному мошеннику, лишилась собственной квартиры и к тому же осталась с долгом в 1,5 миллиона рублей. Другая пожилая супружеская чета целый месяц переводила звонившему каждый день мошеннику деньги, пока, наконец, не перевела все накопленные за 52 года работы сбережения.
Такие печальные истории регулярно появлялись в региональных СМИ, в соцсетях — и вдруг совершенно прекратились в последнюю неделю. На это многие обратили внимание. «Почему с 22 февраля мне перестали звонить мошенники на телефон?» — интересовался, к примеру, участник группы «Подслушано в Переславле».
Оказывается, прекращение мошеннических звонков связано со спецоперацией на Украине.
Дело в том, что большинство мошеннических звонков исходило с территории Украины. Заместитель предправления «Сбера» Станислав Кузнецов рассказывал журналистам, что доля зарубежных мошеннических звонков достигает 70 процентов, а их главный источник — территория Украины. В одном только Днепре (бывшем Днепропетровске), по его словам, работало около тысячи мошеннических колл-центров. Немало их было и в других городах Украины, в том числе в Киеве.
Каждый колл-центр совершал от 3 до 7 тысяч звонков в сутки, в основном на территорию России. Ежемесячно гражданам России в общей сложности поступало 300 тысяч (!) звонков от мошенников! А с банковских счетов россиян обманным путем каждый месяц выводили от 3,5 до 5 миллиардов рублей.
По словам журналиста, расследовавшего работу колл-центра в Киеве, в среднем на триста звонков «клевало» 5-7 человек, а в колл-центр был составлен план: снимать с банковских счетов доверчивых россиян по 200 тысяч рублей ежедневно.
В ходе спецоперации вооруженные силы РФ ликвидировали ряд объектов технической инфраструктуры в крупных городах Украины. Это было сделано для снижения потока фейков о спецоперации. Одновременно с этим нарушилась и работа мошеннических колл-центров. В частности, сообщалось, что в Харькове прекратил деятельность колл-центр на семьсот (!) «рабочих мест».
Вторая причина — переориентация недавних банковских мошенников на политические темы.
Теперь в Россию звонят не «сотрудники безопасности банка», а военные и спецслужбы Украины и даже сам… президент Украины Владимир Зеленский.
Звонят с украинских номеров, а голос Зеленского в записи просит собеседника повлиять на спецоперацию. Замечательно, что организаторов массового автодозвона ничуть не волновала разница в часовых поясах России и Украины. Поэтому жителям Новосибирска, Барнаула, Читы звонят в шесть утра, причем по 5-7 раз подряд! И просят «остановить войну».
«Что ж, у „службы безопасности Сбербанка“ появился мощный конкурент», — иронизируют в соцсетях.
Другие, уже не смешные звонки — о том, что в учреждениях, школах, больницах и вузах заложены бомбы. По стране прокатываются целые валы таких звонков, ситуацию уже прозвали «телефонной эпидемией».
Конечно, на поверку все эти сообщения о заложенных бомбах оказываются ложными. Но проверяется каждый случай.
Цель «минирования» понятна: дестабилизировать обстановку. И звонящих не волнует, что из-за них приходится эвакуировать из зданий детей, больных, престарелых.
Судя по номерам, звонки обычно идут с Украины, видимо, все от тех же обманщиков, которые еще неделю назад выманивали деньги у российских пенсионеров.
Стоит надеяться, что дальнейших ход российской спецоперации не только обеспечит демилитаризацию и денацификацию Украины, но и окончательно избавит миллионы россиян от назойливых, как мухи, телефонных мошенников.
Источник: https://inkazan.ru/news/society/04-03-2022/moshenniki-pereklyuchilis-s-bankov-na-politiku