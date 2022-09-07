Так считает общественный деятель Дагестана, известный журналист Руслан Гереев.

«Президент России поддержал инициативу Меликова по развитию курортной агломерации на побережье Каспийского моря в Каякентском районе.

Это один из крупнейших проектов республиканского туристического кластера, и поэтому его строительство может начаться уже в следующем году.

Каякентский район выбран не случайно, поскольку Каякентская зона является одним из лучших курортов прошлых лет, там есть прекрасные природно-климатические условия, термальные источники, лечебные грязи с уникальными свойствами!

Постоянно растущий поток туристов также показывает, что морской курорт в Каякентском районе выгоден и с точки зрения логистики, потому что находится не далеко от столицы и аэропорта.

Владимир Путин поддержал ещё одну цель проекта, которую обозначил Сергей Меликов — социальная, сделать все необходимое, чтобы люди с разными доходами имели самые широкие возможности для путешествий и укрепления здоровья!», — сказал Руслан.