Морпех Гасан Ибрагимгаджиев внёс вклад в освобождение Новороссии от неофашизма

Сапер из морской пехоты Каспийской флотилии из села Ичичали Гумбетовского района Гасан Ибрагимгаджиев успешно выполнял боевые задачи в зоне специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

Гасан Ибрагимгаджиев родился в 1989 году, срочную службу прошел в Ракетных войсках стратегического назначения в Оренбургской области. На СВО нёс службу в Запорожской области.

На СВО добровольцем поехал и младший брат Гасана Ибрагимгаджиева Саид. В спецоперации по освобождению Украины от неонацизма принимают участие 19 выходцев из высокогорного села Ичичали Гумбетовского района, знаменитого производством медных кувшинов.