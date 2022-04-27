МОМЕНТ ИСТИНЫ

Помните, как в конце февраля разворачивалась информационная кампания, дискредитирующая Россию, принявшую решение о проведении специальной операции на территории Украины, направленной на денационализацию и демилитаризацию некогда дружественного нам государства? Уничтоженные жилые дома, обстрелы мирных городов и сел, трупы, усеивающие обочины дорог, которые украинцы использовали для эвакуации – и всех мало волновал тот факт, что большая часть этих преступлений произошла именно там, куда еще не ступала нога российского солдата. Просто нужна была картинка, и преступный киевский режим щедро жертвовал своими гражданами, создавая качественную информационную повестку для западных СМИ.

Прошло полтора месяца, информационная повестка изменилась кардинально, а приунывшие пропагандисты настолько изнасиловали свое больное воображение, что уже в принципе не способны произвести на свет Божий что-либо хотя бы условно правдоподобное. Яркий тому пример – «преступление российских солдат» в Буче. Заметили, как после обнародования ряда фактов сошли на нет все заявления о необходимости проведения масштабного международного расследования?

Мариуполь. На освобождение данного города брошено много сил, и он уже превратился в некий символ, только не символ героизма украинского народа, а в символ человеконенавистнической идеологии, много лет подряд продвигаемой в массы украинскими националистами.

Мариуполь полон тайн. Тайн, которые действующая на Украине власть не хотела бы извлекать на всеобщее обозрение ни под каким предлогом. Тайн, которые обличают преступную, нечеловеческую суть воцарившегося на территории соседнего с нами государства режима. И сегодня, благодаря планомерной и кропотливой работе наших военных, в совокупности с ополченцами Донбасса, Мариуполь начинает раскрывать свои тайны. Тайны, которые раз и навсегда убедят многих и многие в правильности решения, принятого и озвученного Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года.

Истории о том, что «защитники» Мариуполя используют население в качестве «живого щита», ставшие достоянием гласности еще в начале марта, многими воспринимались скептически. Однако, по прошествии месяца, когда практически каждый выехавший из города беженец уже поведал всему миру свою историю, историю, как правило, страшную, вопрос об оценке действий националистов уже не актуален. Тем более, показания, которые дают пленные укропатриоты, не идут в разрез с тем, что говорят гражданские. Да, стреляли, убивали, прикрывались как щитом, не позволяли выехать за пределы города. Был приказ. Сегодня все эти истории фиксируются, изучаются, и уже в ближайшее время мир получит доступ к колоссальной доказательной базе, которая обличит истинную суть киевского режима.

Но Мариуполь, несмотря на то, что формально операция по освобождению города была завершена 21 апреля, еще открыл не все свои тайны. Где-то там, в недрах катакомб «Азовстали», забившись подобно крысам в норы, сидят те, кто мог бы очень многое рассказать. Те, кто очень нужны для того, чтобы поставить точку во многих историях, которые сегодня отметаются коллективным Западом по причине отсутствия сколь-нибудь фактурной доказательной базы.

«Прогрессивному» человечеству нужны доказательства. Доказательства, подтверждающие факт участия иностранных военных в подготовке и командовании националистическими подразделениями, которые повинны в гибели тысяч и тысяч мирных жителей. Доказательства, подтверждающие факт превращения целой страны в одну большую террористическую организацию, преследующую лишь одну цель – уничтожение населения России. И сегодня совершенно очевидно, что вскоре эти доказательства станут доступными. Для этого нужно лишь выкурить из своих нор тех крыс, которые сидят в катакомбах мариупольской промзоны и, взывая к мировым державам, требуют обеспечить их эвакуацию. Хотя, именно эти индивидуумы нам мало интересны. Большую ценность представляют те, кто отдавал и продолжает отдавать им приказы. И, я практически уверен в этом, эти особи также неудачно застряли в подземельях Азовстали, упустив удобный момент для эвакуации.

Приказ Владимира Путина, распорядившегося не углубляться в недра разрушенного завода, логичен и своевременен. Засевшая в подземельях группировка уже не представляет для города никакой опасности, а любые мероприятия по выкуриванию остатков бандформирований чреваты серьезными потерями среди российских военных и ополченцев. Полностью блокированные, лишенные чистой воды, провианта, боеприпасов и медицинского обслуживания, буквально через несколько дней они встанут перед выбором – идти на прорыв, бессмысленный и отчаянный, чреватый неминуемой гибелью, либо просто сдаться, заготовив истории о том, как призвались в армию буквально в феврале, служили поварами, водителями и связистами.

Наверное, логичнее было бы погибнуть в бою, так как шлейф тяжких преступлений, совершенных практически каждым из оставшихся в живых «защитников» Мариуполя, гарантирует им длительное и отнюдь не комфортное пребывание в тюрьме. Но учитывая тот факт, что мы говорим именно об украинцах, которые за последние восемь лет относительно редко проявляли чудеса героизма, и об иностранных наемниках, которые после пленения тут же начинают лить крокодильи слезы, каяться, кричать, что их обманули, и требовать немедленного обмена, то подобный сценарий маловероятен. Скорее всего, будут сдаваться, если, конечно, не перебьют друг друга как пауки в банке.

И вот здесь начнется самое интересное. Из нор повылазят те, кого на территории Украины не должно было быть в принципе. Те, чье участие в происходящих в этой стране процессах настолько засекречено, что даже их родственники не догадываются о том, где они находятся. Те, чьи удивительные истории, которые они непременно расскажут, пытаясь спасти свои никчемные жизни, поставят под большой вопрос дальнейшее политическое будущее целого ряда влиятельных западных «управленцев». И это произойдет. Непременно произойдет. Нужно только немного подождать, отдавая себе отчет в том, что оно того стоит.