Молодёжь Дагестана приглашают на коллективный ифтар

19 апреля в 16:30 Управление спорта, туризма и работы с молодежью администрации города Махачкалы совместно с отделом просвещения муфтията Республики Дагестан приглашает всю молодежь и гостей столицы на коллективный Ифтар, который пройдет в духовном центре имени Пророка Исы.

В рамках мероприятия организаторы подготовили культурную программу, а также, проведут розыгрыш, среди которых путевки на малый хадж Умра и ценные подарки и призы.

Отметим, что коллективный ифтар в священный для мусульман месяц Рамадан является одной из традиций. В течение всего месяца мусульмане стараются приглашать друг друга в гости на трапезу после захода солнца по окончании очередного дня поста.

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