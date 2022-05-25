Молодёжь Дагестана получила 41 млн рублей

По итогу конкурса проекта от Федерального агентства по делам молодёжи 34 дагестанца получили гранты на реализацию своих проектов. Общий объем финансирования проектов составил 41 271 000 рублей.

Напомним, что конкурс прошёл в заочном формате с 1 по 31 марта. Участники выгружали свои конкурсные проекты на портале АИС «Молодёжь России». Участниками проекта стали молодые люди из 85 субъектов России.

Аким Саидов — один из победителей конкурса — рассказал про свой проект Республиканский фестиваль народного творчества «Мелодии Рубаса». «Мой проект направлен на популяризацию, сохранение и пропаганду культуры народов южного Дагестана», — отмечает он.