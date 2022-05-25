Общество

Молодёжь Дагестана получила 41 млн рублей

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По итогу конкурса проекта от Федерального агентства по делам молодёжи 34 дагестанца получили гранты на реализацию своих проектов. Общий объем финансирования проектов составил 41 271 000 рублей.

Напомним, что конкурс прошёл в заочном формате с 1 по 31 марта. Участники выгружали свои конкурсные проекты на портале АИС «Молодёжь России». Участниками проекта стали молодые люди из 85 субъектов России.

Аким Саидов — один из победителей конкурса — рассказал про свой проект Республиканский фестиваль народного творчества «Мелодии Рубаса». «Мой проект направлен на популяризацию, сохранение и пропаганду культуры народов южного Дагестана», — отмечает он.

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