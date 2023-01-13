Молодые ребята помогают бригадам энергетиков восстановить электроснабжение на территории Новолакского района и пригорода Махачкалы

Делегация во главе с руководством МО «Новолакский район» Магомед-Гаджи Айдиевым в круглосуточном режиме продолжает работы вместе с бригадами филиала «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» по восстановлению нарушенного непогодой электроснабжения в селах Новолакского района и пригорода Махачкалы.

Помочь участникам восстановительного процесса электроснабжения вызвались и молодые ребята-добровольцы.

Добровольцы также проводят обходы по всей линии территории в поисках неисправностей и сообщают энергетикам.