Молодые предприниматели смогут получить гранты до 500 тыс. рублей

Как сообщил на заседании Оперштаба по обеспечению устойчивости развития экономики республики Первый вице-премьер Руслан Алиев, молодым предпринимателям в стране помогут развивать бизнес и окажут финансовую помощь.



По его словам, Правительством России принято решение об оказании финансовой помощи в форме грантов предпринимателям в возрасте до 25 лет. Они смогут получить на создание или развитие собственного дела грант от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

«Раньше такая возможность была только у предприятий, которые занимаются социальными проектами. Теперь же финансирование станет предоставляться ещё большему числу перспективных компаний самой разной направленности. Необходимые для этого средства в бюджете уже предусмотрены. (На текущий год – порядка 3 млн рублей).

Также по инициативе Президента российские IT-компании на три года освобождаются от плановых проверок при осуществлении государственного и муниципального контроля. Кроме того, с 2022 по 2024 годы ставка налога на прибыль предприятиям данной сферы обнуляется»,- отметил Алиев.