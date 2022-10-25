Молодые предприниматели на связи?

Стартовал прием заявок для участия в региональном конкурсе «Молодой предприниматель — 2022». Организатором данного конкурса выступает Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан. Цель конкурса — создание и развитие устойчивого сообщества молодых предпринимателей, заинтересованных в ведении предпринимательской деятельности на территории нашего региона. Конкурс проводится по следующим номинациям: — номинация «Социальная польза»: участвовать в номинации могут предприниматели, деятельность которых обеспечивает занятость социально уязвимых категорий граждан; — номинация «Прорыв года»: участвовать в номинации могут предприниматели, имеющие оборот компании за 2021 не менее 5 000 000 (пяти миллионов) рублей. — номинация «Инновационно-технологическое предпринимательство»: участвовать в номинации могут предприниматели, деятельность которых направлена на создание и коммерческое использование технических или технологических нововведений в области производства или оказания услуг, или деятельность которых позволит создать новый рынок или удовлетворить новые потребности; — номинация «Классическое предпринимательство»: участвовать в номинации могут предприниматели, относящиеся к категории малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации; — номинация «Международный бизнес»: участвовать в номинации могут предприниматели, осуществляющие международное сотрудничество; — номинация «Медиа бизнес»: участвовать в номинации могут предприниматели, чья деятельность связана со средствами массовой информации и коммуникации; — номинация «Производство»: участвовать в номинации могут предприниматели, деятельность которых направлена на производство продукции и последующий ее сбыт; — номинация «Агробизнес»: участвовать в номинации могут предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства; — номинация «Креативный бизнес»: участвовать в номинации могут предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере креативных индустрий; — номинация «Образование»: участвовать в номинации могут предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере образования. Принять участие в нем может любой гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий и осуществляющий предпринимательскую деятельность на территории Дагестана, в возрасте от 14 до 35 лет включительно на момент подачи заявки. Заявку на участие в конкурсе необходимо отправить в срок до 31 октября в электронном виде на почту: cppdag@mail.ru или на бумажном носителе по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Гагарина, 120, 1 этаж, Центр «Мой Бизнес». Более подробно ознакомиться с условиями конкурса и его Положением можно по номеру телефона: 8 (800) 700-99-00

Источник: https://mirmol.ru/novosti/molodye-predprinimateli-na-svjazi/