Молодые предприниматели Дагестана посоревнуются за инвестиции

21 октября в рамках Всероссийского проекта «Инвестиционные сессии» от Росмолодёжь.Бизнес в Махачкале пройдёт встреча, где предприниматели в возрасте от 14 до 35 лет презентуют свои наработки перед экспертами и инвесторами. Самые перспективные идеи получат финансирование на реализацию.

Проект «Инвестиционные сессии» направлен на развитие молодёжного предпринимательства в России. Очные встречи с инвесторами проходят в 30 городах нашей страны. В проекте участвует свыше 600 конкурсантов. Более 60 инвестиционных фондов и частных инвесторов изъявили желание войти в состав жюри и вложить средства в наиболее привлекательные идеи.

Программа создана для начинающих предпринимателей в возрасте от 14 до 35 лет, в том числе школьников и студентов. В сентябре участники проекта прошли дистанционные курсы по публичным выступлениям. 21 октября в Махачкале они получат возможность презентовать свои проекты перед опытными предпринимателями и инвесторами, готовыми профинансировать самые перспективные из них.

Стоит отметить, что после первого этапа у всех участников есть шаблон презентации, чек-лист подготовки, а также основной список критериев успешного выступления. Всё это даст возможность достойно представить свою идею уже в ходе очной встречи с инвесторами.

В качестве экспертов выступят представители бизнес-объединений региона, общественные деятели, действующие предприниматели с опытом ведения бизнеса свыше 3 лет и профессиональные инвесторы. После выступлений все участники получат обратную связь, а самые перспективные – инвестиции на реализацию идеи.

«Встречи в рамках проекта “Инвестиционные сессии” пройдут по всей стране. Уверен, что каждый участник получит массу полезных знакомств, и главное — шанс найти инвестора для реализации проекта. Инвест-сессии помогают молодому поколению освоить навыки и ресурсы, необходимые для начала своего дела, и стартовать уже сейчас. Проект запущен в рамках Всероссийской программы по развитию молодёжного предпринимательства, которая включает в себя не только организацию сервисных площадок, способствующих расширению компетенций молодых бизнесменов, но и даёт возможность молодёжи включиться в экосистему предпринимательства, где каждому молодому человеку предоставлены ресурсы для развития», — рассказал о проекте руководитель трека Росмолодёжь.Бизнес Алексей Рвачёв.

Организатором проекта выступает трек Федерального агентства по делам молодёжи Росмолодёжь.Бизнес при партнёрстве инвестиционного фонда «ISLA», который предоставит 3 инвестиционных предложения участникам встречи. Подробности и регистрация на участие в проекте по ссылкам https://investmentsession.ru/ и https://rosmolbizclub.ru/makhachkala.

Место проведения: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул.Магомеда Гаджиева, 180, Информационно-ресурсный центр сельской молодежи. Начало в 11:00