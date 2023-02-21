Молодые патриоты в строю: парад юнармейцев прошел в каспийской школе № 9

Сегодня, 21 февраля, спортивный зал школы № 9 г. Каспийска стал плацом для юных патриотов. Уже с утра подготовленные ребята 3 и 4 классов в форме ждали важного события – парад юнармейских войск. Мероприятие, приуроченное к предстоящему празднику — День защитника Отечества, направлено на формирование у молодых граждан России патриотического сознания, активной гражданской позиции, любви к родине и своему народу.

Пригашенными гостями были полковник запаса Яхья Гамидов и заместитель командира дивизиона по военно-политической работе Магомедрасул Гайбулаев.

“Хочу пожелать вам успехов, отличной учебы. Вы — нашем будущее, будущее нашей страны, наша смена! Поэтому желаю достичь великих успехов в учебе, в жизни. Пожелать вам крепкого здоровья и чистого неба над головой”, — обратился к ребятам Магомедрасул Гайбулаев.

Организатором мероприятия является Детский дом творчества. Под командованием Исы Тагимова 17 команд со всех школ города продемонстрировали свои умения в строевой подготовке. В парадном марше юнармецы исполняли патриотические песни.

Завершилось мероприятие общим маршем под песню «Прадедушка», награждением и совместным фото.

Источник: https://sreda-company.ru/molodye-patrioty-v-stroju-parad-junarmejcev-proshel-v-kaspijskoj-shkole-9/